مباحثات مصرية إيطالية حول صفقة سلاح بـ1,2 مليار دولار

2020/02/14 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد رئيس شركة فينكانتيري للصناعات البحرية الإيطالية جوزيبي بونو، وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز “فريم” بقيمة 1.2 مليار يورو.وقال بونو: “نحن نجري مفاوضات تحترم جميع القواعد التي نصت عليها القوانين الإيطالية، لا أريد الدخول في السياسة.حتى الآن نتبع جميع القوانين، لا يبدو لي أن هناك […]

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