2020/02/14 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنك الدولي يبلغ العراق بأن وضعه المالي في خطر وخاصة في ما يتعلق برواتب موظفي الدولة

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