شاهد.. صور سليماني تنتشر في إيطاليا

2020/02/14 | 19:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الجبهة الأوروبية الإيطالي لمناصرة سوريا، صورا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بميلانو وروما وكبريات المدن الإيطالية، في أربعينيته.ونشرت صحف إيطالية كبيرة كـ “LA […]

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