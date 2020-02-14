هيكل عظمي غامض على الشاطئ الإسكتلندي يشعل الإنترنت

2020/02/14 | 19:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أثار هيكل عظمي عملاق جرفته المياه إلى شاطئ أبردين في إسكتلندا، خلال العاصفة سيارا، ضجة واسعة النطاق حول وفاة وحش لوخ نيس الشهير.وعثر على هيكل المخلوق الغامض على الشاطئ، عقب العاصفة سيارا التي اجتاحت إسكتلندا مع رياح بقوة 90 ميلا في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة.ووقع تحميل صورة المخلوق المروع من […]

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