الكشف عن تفاصيل اجتماع بارزاني بوزير الدفاع العراقي في المانيا

2020/02/14 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الجمعة (14 شباط 2020)، مع وزير الدفاع العراقي، نجا...





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