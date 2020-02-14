المشتركة: عمليات أبطال العراق برهنت قدرتنا على حماية الأرض والسماء

2020/02/14 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، أن عملية أبطال العراق برهنت قدرة القوات المسلحة على مسك الأرض والسماء.

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