بالصور .. مكافحة الاٍرهاب يدمر نفقاً لداعش في جبال بادوش

2020/02/14 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب القبض على مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب، ودمرت نفقاً تتخذه عصابات داعش مخبأ في سلسلة جبال بادوش.

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