2020/02/14 | 19:45 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة علاوي.. بين الرضوخ للمحاصصة والاعتذار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
18 يوماً قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة أمام رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومته...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حكومة علاوي.. بين الرضوخ للمحاصصة والاعتذار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حكومة علاوي.. بين الرضوخ للمحاصصة والاعتذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).