حكومة علاوي.. بين الرضوخ للمحاصصة والاعتذار

2020/02/14 | 19:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



18 يوماً قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة أمام رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومته...

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