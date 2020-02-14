البنك الدولي يبلغ العراق بأن وضعه المالي في خطر وخاصة في ما يتعلق برواتب موظفي الدولة

2020/02/14 | 19:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أبلغ البنك الدولي العراق بأن وضعه المالي في خطر وخاصة في ما يتعلق برواتب موظفي الدولة.وكان البنك الدولي وفي آخر تقرير له عن العراق أواخر العام الماضي أشار إلى أنه “في غياب الإصلاحات الهيكلية الواضحة وبطئ عملية إعادة … Readmore

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