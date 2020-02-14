واشنطن تدرج قائد جيش سريلانكا على قائمتها السوداء

2020/02/14 | 19:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على قائمتها السوداء، إثر اتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان في بلاده.

وقال بومبيو: "الانتهاكات شملت القتل التعسفي أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي شهدتها سريلانكا عام 2009".

وأضاف: "الاتهامات ضد شافيندرا سيلفا بارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان، وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، اتهامات خطيرة وموثوقة".

وأثار تعيين سيلفا قائدا لجيش سريلانكا في أغسطس الماضي، انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

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