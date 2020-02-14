بالصورة.. متظاهرو بابل يرشحون الناشط الأبرز في الجنوب علاء الركابي لرئاسة الوزراء

2020/02/14 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرفع متظاهرو محافظة بابل، اليوم الجمعة، لافتات في ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة معلنين بها ترشيحهم الناشط الأبرز في الاحتجاجات جنوبي البلاد علاء الركابي، لرئاسة الحكومة الانتقالية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان متظاهري محافظة بابل رفعوا لافتات في ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة اعلنوا بها رسميا ترشيحهم لعلاء الركابي لمنصب رئيس الوزراء.

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