زيادة خيم الاعتصام في الناصرية الى 215

2020/02/14 | 19:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتزايد عدد خيم الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مساء اليوم الجمعة، الى 215 خيمة امتدت على محيط الساحة والشوارع المحاذية لها.وقال مراسلنا في ذي قار، ان تزايد اعداد الخيم يأتي للتاكيد على استمرار الاعتصام من قبل المعتصمين في الساحة بعد التحاق اعداد اضافية من مناطق مختلفة من المحافظة.واشار الى ان هذه السرادق تقدم جميع انواع الخدمات في ظل توافد اعداد كبيرة من الداعمين لمطالب الاعتصام بشكل يومي ومن جميع الشرائح.

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