مسؤول طبي يكشف حالة عائلة عراقية قادمة من ووهان بقيت تحت المراقبة

2020/02/14 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول طبي، يوم الجمعة، عن حالة عائلة عراقية عائدة من مدينة ووهان الصينية، كانت تحت الحجز لمدة اسبوعين.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح ورد لشفق نيوز "اليوم غادرتنا من مستشفى الفرات العام اول عائلة مؤلفة من خمسة افراد من الوافدين من مدينة ووهان الصينية، بعد ان حلوا علينا ضيوفا كراما لمدة إسبوعين وحالتهم الصحية جيدة جداً، ولم تظهر عليهم اية علامة من اي مرض، لا سريريا ولا مختبريا ولله الحمد وتم التعامل معهم وفقاً للوائح منظمة الصحة العالمية".

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