أحمد صبحى منصور - الكتاب كاملا : ( من آمن ب ( محمد ) فقد كفر

2020/02/14 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الإيمان ليس بشخص محمد، ولكن بما ( أنزل على محمد) هذا الكتاب 1 ـ حين نقول ( من آمن ب ( محمد ) فقد كفر ) نقصد الإصلاح السلمى بتوضيح حقائق القرآن عن ماهية الإسلام وماهية الكفر .نريد في كل ما نكتب أن يتحول ( المحمديون / أُمّة محمد كما يقولون ) الى مسلمين لا يقدسون بشرا ولا حجرا .هذا هو معنى ومقصد التكفير عندنا ، أما التكفير عندهم فيعنى القتل بتهمة الردة والزندقة .2 ـ بدأ هذا كالعادة سؤ......

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