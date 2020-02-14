سعود قبيلات - رحلة مؤنس الرزَّاز الأخيرة بعد متاهة الأعراب في ناطحات السراب [1]..

2020/02/14 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات (صادفت يوم 8 شباط/فبراير 2020 الذكرى الثامنة عشرة لرحيل صديقنا الغالي الأديب الأردنيّ الكبير مؤنس الرزَّاز)«كنَّا خمسة نجلس في المقهى إلى طاولة واحدة ونتبادل حديثاً طويلاً وممتعاً.غير أنَّ أحدنا، وكان محور الجلسة طوال الوقت، غفا فجأة.ظننَّا أنَّها استراحة بين شوطين من الحديث؛ فرحنا نتسلَّى بالنظر إلى بعضنا البعض، أو إلى الآخرين مِنْ حولنا، أو إلى رفيقنا النائم نفسه.غير أن......

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