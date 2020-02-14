مصر تعلن تسجيل اول إصابة بفايروس ’’كورونا’’

2020/02/14 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل اول حالة إصابة بفايروس ’’كورونا’’.

وقال المتحدث باسم الصحة على فيسبوك: "اكتشاف أول حالة لأجنبي حاملة لفيروس كورونا المستجد بمصر".

يتبع...

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على قائمتها السوداء، إثر اتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان في بلاده.

وقال بومبيو: "الانتهاكات شملت القتل التعسف

بغداد اليوم- متابعة

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الجمعة (14 شباط 2020)، مع وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، التطورات السياسية في العراق والتنسيق بين الجيش وقوات البيشمركة لمواجهة تهديدات داعش.

وذكرت وسائل إعلام كردية، أن البا

بغداد اليوم _ بغداد

حذرت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اليوم الجمعة، من خطرين يهددنا الحكومة والشعب العراقي، فيما أكدت أن الجميع أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ البلاد.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة

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