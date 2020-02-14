مسؤول امريكي يتحدث عن معجزة بنفط كوردستان

2020/02/14 | 20:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشاد وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت، يوم الجمعة، خلال لقائه مع رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بقدرات إقليم كوردستان في تصدير النفط وتفوقها على ليبيا في معدلات التصدير، واصفاً هذا النجاح بـ"المعجزة".

وقال بروليت قبل اجتماعه مع مسرور بارزاني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق اليوم، لمجموعة من الصحفيين بينهم موفدة شبكة رووداو الإعلامية، آلا شالي "على الرغم من أن كوردستان غير ساحلية (محاطة باليابسة من جميع الجهات) لكنها تملك قدرة كبيرة على إنتاج النفط وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر لرئيس وزراء إقليم كوردستان".

ورداً على سؤاله حول توقعاته للاجتماع، قال بروليت "اعتقد اليوم أننا نحتفل بالمعجزة، معجزتكم أنتم، ولمن لا يعرفون عن أي معجزة أتحدث، فإن الكورد محاطون باليابسة وهم في صميم هذه المنطقة، لكنهم يصدرون النفط أكثر من ليبيا اليوم".

وتابع مخاطباً بارزاني "هذا تحقق بفضلكم، بفضل عملكم الجيد وقيادتكم، هذه معجزة حقاً..



ونحن نريد مساعدتكم لزيادة هذه الكميات".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان "سبق وأن كانت لي اتصالات مباشرة مع الوزير، وكنت أنتظر هذا الاجتماع، ونحن نأمل أن نعزز تنسيقنا مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة".

وتظهر البيانات أن عملية تصدير النفط في ليبيا تتراجع بشكل يومي ومستمر بسبب المعارك الدائرة في البلاد وسيطرة القوات الموالية لخليفة حفتر على بعض الحقول والموانئ النفطية منذ 18 كانون الثاني الماضي، حيث انخفضت معدلات النفط المصدرة الأسبوع الماضي، من 1.2 مليون برميل نفط يومياً إلى 1814 ألفاً و576 برميلاً.

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