2020/02/14 | 20:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: هكذا احتفلت بوسي شلبي بالفلانتين أمام قبر محمود عبد العزيز (المستقلة) – منى شعلان/ احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبى ، زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، بعيد الحب، على طريقتها الخاصة ، ومن أمام قبر الفنان المصري.حيث نشرت الإعلامية المصرية ، صورة ، تجمعها بالفنان الراحل ، وذلك عبر حسابها على موقع […]

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