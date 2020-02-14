ميمي يتعهد بتقديم الصورة الحقيقية للاعب العراقي في أوروبا

2020/02/14 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد لاعب المنتخب الوطني مهند علي (ميمي) بتقديم الصورة الحقيقية للاعب العراقي في أوروبا.

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