2020/02/14 | 20:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت لجنةُ الإرشادِ والدعمِ التابعة لقسمِ الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة، بإرسالِ قافلةِ دعمٍ لقوّات الحشد الشعبيّ في قواطع عمليّات ديالى والموصل، ورفدهم بالمساعدات اللوجستيّة، ولأكثر من 100 موقع ونقطة عسكرية مرابطين فيها.وقال رئيس اللجنة والمشرف على القافلة الشيخ حيدر العارضي في تصريح لموقع العتبة العباسية المقدسة واطلع عليه وكالة صدى الاعلام ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العباسية ترسل قافلة دعم للحشد الشعبي في 100 موقع ونقطة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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