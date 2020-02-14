العتبة العباسية ترسل قافلة دعم لقوات الحشد الشعبي في ديالى ونينوى

2020/02/14 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنةُ الإرشادِ والدعمِ التابعة لقسمِ الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة ،الجمعة، إرسالِ قافلةِ دعمٍ للمتطوّعين من قوّات الحشد الشعبيّ في قواطع عمليّات ديالى والموصل، ورفدهم بالمساعدات اللوجستيّة، ولأكثر من 100 موقع ونقطة عسكرية مرابطين فيها.وذكرت اللجنة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن”القافلة تأتي مواصلةً لسلسلة جولات وزيارات اللجنة السابقة، […]

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