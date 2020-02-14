اتحاد القوى يرفض التصويت على حكومة علاوي حال تشكيلها لعدم تمثيل المكونات فيها

2020/02/14 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن رئيس كتلة تحالف القوى العراقية النيابية فلاح الزيدان، الجمعة، عدم التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، مشيرا الى اهمية تمثيل المكونات.

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