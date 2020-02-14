2020/02/14 | 20:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع طبيب عراقي في محافظة النجف الأشرف، بأجور عمليات كبرى أجراها لعدة مرضى واهدى ثوابها إلى روح القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس بمناسبة أربعينيته.وأظهرت الكشوفات الطبية أن الدكتور سلطان الساعدي تنازل عن أجور عمليات جراحية أجراها لعدة مرضى في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي بمحافظة النجف الاشرف واهدى ثواب ذلك إلى روح القائد الشهيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيب عراقي يتنازل عن أجور عملياته بمناسبة أربعينية القائد الشهيد المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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