بلغاريا تبدي استعدادها للتعاون مع إقليم كوردستان في الزراعة والسياحة والطاقة

2020/02/14 | 20:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ورئيس وزراء بلغاريا

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