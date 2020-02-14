عراقي لقيادة نهائي كاس الملك عبدالله للسلة

2020/02/14 | 20:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سيقود دولي عراقي المباراة النهائية لبطولة الملك عبدالله بكرة السلة.

وسيكون العراقي مهند جواد حكما لمباراة تحديد هوية بطل كاس الملك عبدلله ابن الحسين.

وستجمع المباراة بين الاردن بالمنتخب اللبناني في الساعة الثامنة مساء.

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