العراق يتجاوز البحرين بفارق

2020/02/14 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتمكن منتخبنا الوطني لكرة السلة من الفوز على المنتخب البحريني،مساء اليوم الجمعة، بفارق نصف سلة (75-76) في الشوط الاضافي بعد نهاية المباراة بالتعادل بنتيجة 67-67 ضمن بطولة كأس الملك عبداللّه الثاني التاسعة الدولية .وعلى الرغم من تأخر منتخبنا الوطني بفارق سلة واحدة قبل نهاية الوقت الاصلي بـ"5" ثوان ،الا انه عادل النتيجة اثر رمية ثنائية،لتنتقل المواجهة الى التمديد لوقت اضافي تمكن فيها منتخبنا الوطني من تحقيق الانتصار الثاني له في البطولة بعد فوزه الاول على سوريا وخسارتين امام الاردن ولبنان .وبهذه النتيجة احتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي لهذه البطولة الودية الدولية.وسيغادر غدا السبت منتخبنا الوطني الى بيروت لمواجهة المنتخب اللبناني في اولى مبارياته ضمن تصفيات كأس اسيا.

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