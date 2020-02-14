بالصور.. الطلبة المعتصمون في بابل يدرسون في خيمهم

2020/02/14 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس"، مساء اليوم الجمعة، على صور للطلبة المعتصمين من ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة، وهم يستعدون لأداء الامتحانات من الخيم حيث يراجعون المواد الدراسية تحضيراً لامتحانات نصف السنة.

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