رئيس وزراء بلغاريا: لدينا جالية كوردية فعالة تحتفظ بعلاقات جيدة في مجتمعنا

2020/02/14 | 20:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف.

وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، كما ناقشا في سبل تعزيز آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وصوفيا.

وتطرق رئيس الوزراء البلغاري الى دور الشعب الكوردي ووصفه بالصديق، مشيراً الى وجود جالية كوردية فعالة وتحتفظ بعلاقات جيدة مع المجتمع البلغاري.

وابدى رئيس الوزراء البلغاري استعداد بلاده للتعاون مع إقليم كوردستان في المجال الاقتصادي ولاسيما في الزراعة والسياحة والطاقة.

وقدم رئيس وزراء بلغاريا دعوة رسمية لرئيس حكومة إقليم كوردستان لزيارة بلغاريا.

بدوره، شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان بلغاريا، وقال إن التشكيلة الوزارية الجديدة في إقليم كوردستان تضع في أولوياتها تقديم التسهيلات اللازمة لمستثمري الداخل والخارج.

وهذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات يعقدها رئيس حكومة إقليم كوردستان مع الزعماء المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر إلى 16 من هذا الشهر.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد وصل الى ألمانيا يوم الخميس على رأس وفد وزاري لحضور المؤتمر الذي يعد أكبر حدث أمني في العالم تستضيفه ألمانيا.

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