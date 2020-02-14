2020/02/14 | 20:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن التلفزيون الرسمي المصري نقلا عن وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" القاتل في البلاد اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وأضافت أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحة أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أية أعراض، وحالة المصاب مستقرة تماما.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية جميعها، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما "فترة حضانة المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تسجل أول حالة اصابة بالكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تسجل أول حالة اصابة بالكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).