لماذا طالب محافظ نينوى ب 15 مليار دولار ؟

2020/02/14 | 20:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى اكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، الجمعة، ان مدينة الموصل تحتاج الى 15 مليار دولار لإعادة اعمارها، مبينا أن الدعم الدولي اقتصر على انشاء المستشفيات والمدارس “الكرفانية”.وقال الجبوري في تصريح له، اليوم الجمعة (14 شباط 2020) ، إن”مدينة الموصل تحتاج الى 15 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته عصابات داعش الإرهابية”، …

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