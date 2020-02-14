عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح4

2020/02/14 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي كل تلك المقدمة نريد من خلالها التركيز على عوامل أستمرار الأزمة وديمومتها بهذا الشكل المرعب، الذي أصاب بالفعل مفاصل الحركة الأجتماعية السياسية في العراق وألقى بتأثيراته إنعكاسا ونكوصا في خيارات الشخصية العراقية عموما، أما الآن نبحث في ماهية الأزمة وجوهر ما تحمل من تداعيات وأثار مدمرة، منها ما هو نتيجة وسبب ومنها ما هو مقدمة تنتظر نتائج على المديات القصيرة والبعيدة.الأزمة التي نتكلم عنها وببساطة......

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