طلعت رضوان - قراءة فى مذكرات عبدالقادر حاتم

2020/02/14 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان عبد القادرحاتم (1918- 2015) ارتبط بجمال عبدالناصرارتباطــًـا وثيقــًـا، حيث شاءتْ الظروف أنْ يكون مولدهما فى سنة واحدة..وفى مدينة واحدة (الإسكندرية) وتزاملا فى مدرسة واحدة (مدرسة العطارين بالإسكندرية) والتحق حاتم بالكلية الحربية..وذكرأنّ ناصرتخرّج سنة1938، بينما تخرّج هوسنة1939.ونظرًا لتلك العلاقة الوثيقة فإنّ حاتم أغدق على عبدالناصرالمديح..وحرص على تجنب ذكرسلبيات الفترة الناصرية..وذلك فى......

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