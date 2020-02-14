ابراهيم أحنصال - الشروط الاجتماعية والتاريخية للتغلغل الرأسمالي في المغرب

2020/02/14 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_أحنصال في «مقالات من بعيد» (الطبعة الأولى 1986 منشورات دار الخطابي)، طرح الراحل عبد السلام المؤذن في الفصل الأخير من كتابه سؤالا مفصليا: «ما هي العوامل المادية -المجتمعية الداخلية، التي سمحت للعامل الامبريالي الخارجي أن يفعل فعله في المغرب؟» والسؤال هو مدخل ضروري والاستعاضة عن البحث فيه يجعل من مواجهة السيطرة الامبريالية مستحيلة، «لأن التحرر من الامبريالية يستلزم أول ما يستلزم، فهم الشروط المادية -المجتم......

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