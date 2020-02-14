الاحتجاجات العراقيّة.. لماذا تغيب القيادات عنها؟

2020/02/14 | 20:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير لا شك في أن التظاهرات التي خرج فيها الشارع العراقي في أكتوبر الماضي، هي الأبرز من نوعها على امتداد احتجاجات ما بعد ٢٠٠٣، على حد […]

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