2020/02/14 | 20:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة صور تظهر المشاركة النسوية المتميزة في مسيرة “أربعينية الاستذكار والاستنكار” التي انطلقت اليوم الجمعة عند روضة القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في النجف الاشرف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الدموع تسبق حرائر الوطن الى روضة القائد الشهيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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