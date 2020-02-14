مسرور بارزاني: ندعم حكومة عراقية تلبي طموح غالبية المكونات

2020/02/14 | 20:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني مع نجاح الشمري في ميونيخ

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