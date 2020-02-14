2020/02/14 | 20:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل: مصر تعلن اول إصابة لفيروس كورونا المستجد لشخص أجنبي (المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص “أجنبي”.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة […]

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