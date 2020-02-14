حسام الحاج: القوى السنية مستعدة لإعادة

2020/02/14 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر الإعلامي والباحث القانوني حسام الحاج، مساء اليوم الجمعة، من "عودة الحرب الطائفية" بدفع من اتحاد القوى السنية، مبيناً أن سبب ذلك هو أن الحكومة المرتقبة لن تكون "حكومة استحواذ وتغانم".وكتب الحاج في حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "هل تستمعون لصراخ اتحاد القوى السنية!؟..هل تستمعون لعشرات التهم والتهديد والوعيد؟!..هل تعرف السبب!؟".وأوضح "فقط تم إبلاغهم بأن الحكومة ستكون مستقلة ولا يحث لكم ترشيح أحد..فقط تم إبلاغهم أنها ليست حكومة استحواذ وتقاسم وتغانم".وحذر الحاج "الآن مستعدون لإعادة الحرب الطائفية..صدقوني".

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