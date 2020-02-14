روسيا: أكثر من 500 طفل أجنبي في المعتقلات العراقية

2020/02/14 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 500 طفل أجنبي، موجودون في العراق بمنطقة النزاعات المسلحة، وهناك عدة آلاف من الأطفال في المخيمات السورية.وقالت كوزنيتسوفا في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، إنه "بعد أن أعدنا أطفالنا من العراق، نحن نعلم، أن أكثر من 500 طفل، من مواطني دول مختلفة، لا يزالون في معتقلات بغداد، نتحدث عن عدة آلاف من الأطفال، الذين قد يكونون اليوم في معسكرات في سوريا".وأضافت "إننا نرى هؤلاء الأطفال، ونرى فرحهم عندما يجتمعون مع أقاربهم، نحن نراقب نجاحاتهم، أحدهم يشارك في مسابقة المواهب، وآخر يذهب إلى المخيم، وثالث يشارك في مسابقة القراء، وبالطبع، نحن نفرح لهم ، فهم يعيشون الآن ويرون العالم".يذكر أنه في عام 2017، تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى موسكو.ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية ترتيبات خاصة لذلك، أصبح بالإمكان من خلالها تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.

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