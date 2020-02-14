ترمب: من حقي التدخل بالقضاء ولكني اخترت أن لا أفعل ذلك

2020/02/14 | 20:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الانتقادات الموجهة إليه من وزير العدل، بشأن تدخله بشؤون القضاء.

وأكد ترمب في تغريدة على توتر، انه قرر ألا يطلق تغريدات او يعلق على أمور تخص القضاء، لكن ذلك لا يعني أنه لا يملك كرئيس، الحق القانوني للقيام بذلك، مضيفا ما نصه “لدي الحق لكني اخترت ألا أفعل ذلك حتى الآن”.

وجاء تعليق ترمب، على خلفية الانتقادات الصادرة من وزير العدل “وليام بار”، والتي أشار فيها الى إطلاق الرئيس ترمب عددا كبيرا من التغريدات، التي تتعلق بعمل وزارة العدل والمجال القضائي، على الرغم من عدم تأثيرها على قرارات الوزارة.

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