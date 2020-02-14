الزمالك بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي

2020/02/14 | 21:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمالك المصري يهزم الترجي التونسي ويتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي

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