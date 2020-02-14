منظمة البديل الشيوعي في العراق - حكومة عادل عبد المهدي وأجهزة مخابرتها تنوي حل منظمة حرية المرأة في العراق، لنتصدى لهم بقوة

2020/02/14 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق حكومة عادل عبد المهدي وأجهزة مخابرتها تنوي حل منظمة حرية المرأة في العراق، لنتصدى لهم بقوةرفع مكتب رئاسة وزراء حكومة عادل عبد المهدي وأجهزة المخابرات خلال الأيام القلية الماضية دعوى قضائية لحل منظمة حرية المرأة في العراق وذلك بذريعة مشاركتها في انتفاضة أكتوبر وإيوائها للنساء المعنفات.إن قيام اعلى مركز قرار في السلطة الميليشية في العراق، وفي خضم أحداث الانتفاضة الحالية، برفع دعوى لحل من......

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