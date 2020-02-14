بارزاني من برلين: القيام بأي تحولات في الحكومة الجديدة يجب أن تحافظ على دستورية كردستان

2020/02/14 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الجمعة (14 شباط 2020)، لوزير الخارجية الامريكي، بومبيو، إن القيام بأي تحولات في الحكومة العراقية الجديدة يجب أن تحافظ على دستورية كردستان.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بارزاني، اجتمع اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبحث معه جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2020 الذي انطلقت أعماله اليوم في ألمانيا بحضور كبار صناع القرار في العالم.".

واضاف البيان أن "الاجتماع جرى خلاله استعراض مجمل مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة ولاسيما في المجال الاقتصادي".

وبين أن "الاجتماع أكد على أهمية زيادة التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب، وكذلك شدد الجانبان على ضرورة استقرار العراق وبقاء القوات الأمريكية في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب"، لافتا إلى أنه "الاجتماع تناول مساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وأكد البارزاني، أن "القيام بأي تغييرات أو تحولات يجب أن يحافظ على دستورية إقليم كردستان".

بغداد اليوم- بغداد

كشف محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب سيصوت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، التي تم اكمال تشكيلها وتضم خمس وزيرات خلال يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي

بغداد اليوم _ كردستان

تحدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، اليوم الجمعة، القوى السياسية، لإثبات تمسك الكرد بالمحاصصة أو فرض شروط على المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي.

وقال إدريس شعبان، في حديث لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن قيادي عسكري بارز في الناتو، اليوم الجمعة، أن بعثة الحلف للتدريب في العراق ستستأنف عملها في غضون الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

وصرح الجنرال الأمريكي تود والترز، قائد قوات الناتو في أوروبا، للصحفيين على هامش

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