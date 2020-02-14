مسرور بارزاني يشكر الولايات المتحدة لدورها في مساعدة إقليم كردستان

2020/02/14 | 21:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” التقى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، وزير الطاقة الامريكي دان بروليت على هامش اعمال مؤتمر ميونيخ للامن الدولي .وجرى خلال اللقاء ، حسب بيان لحكومة الاقليم، تسليط الضوء على آخر المستجدات الراهنة في العراق والمنطقة … Readmore

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