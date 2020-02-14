2020/02/14 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم على ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليميّة،فيما أشار إلى متابعة وضع القوات الأجنبية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد لسيناتور اميركي ضرورة متابعة وضع القوات الأجنبية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد لسيناتور اميركي ضرورة متابعة وضع القوات الأجنبية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).