بارزاني لبومبيو: أي تغييرات يجب أن تحافظ على دستورية إقليم كوردستان

2020/02/14 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبحث معه جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء الاجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2020 الذي انطلقت أعماله اليوم في ألمانيا بحضور كبار صناع القرار في العالم.

وجرى في الاجتماع استعراض مجمل مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة ولاسيما في المجال الاقتصادي.

وتم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب، وكذلك شدد الجانبان على ضرورة استقرار العراق وبقاء القوات الأمريكية في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وتناول الاجتماع مساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وقال رئيس الوزراء إن القيام بأي تغييرات أو تحولات يجب أن يحافظ على دستورية إقليم كوردستان.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات يجريها رئيس حكومة إقليم كوردستان مع المسؤولين العالميين المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان الى ألمانيا يوم الخميس على رأس وفد وزاري للمشاركة في المؤتمر الذي يعد أكبر حدث أمني عالمي تستضيفه ألمانيا.

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