مقتل متظاهر وسط العاصمة بغداد

2020/02/14 | 21:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل متظاهر وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان متظاهرا تعرض للاغتيال من مسلحين مجهولين بمسدس كاتم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وكانت وسائل اعلام افادت بقيام مسلحين مجهولين اليوم بالهجوم على احدى خيم التظاهرات بأسلحة بيضاء وطعن عدد منهم بالسكاكين.

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