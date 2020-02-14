الصناعة تشاركُ في الملتقى الدولي للأسمدة

2020/02/14 | 21:16 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

شـارك وكيل وزارة الصناعة والمعادن المهندس عادل كريم بصفته رئيس الاتحاد العربي للأسمدة، في الملتقى الدولي السادس والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب له في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وجاءت المشاركة وسط حضور وزير قطاع الأعمال في دولة مصر والمدراء العامين في الدائرة الفنية ودائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن العراقية، والمدراء العامين في شركات صناعة الأسمدة الشمالية والجنوبية وكبريت المشراق التابعة للوزارة وأكثر من 300 شخصية بارزة من رؤساء الشركات وممثلي صناعة الأسمدة في الدول العربيَّة.

نمو قطاع الأسمدة

قـال رئيس الاتحاد العربي للأسمدة في كلمة له خلال الملتقى: إنَّ "الاتحاد العربي للأسمدة شهد نمواً وازدهاراً وأصبح ضمن المنظمات والاتحادات المشهورة عالمياً لإسهاماته المتنامية في إثراء قطاع صناعات الأسمدة والتقنيات المستخدمة فيه".

وأشار الى أنَّ "الاتحاد ومنذ بداية تأسيسه عام 1975 يعمل ويطور آلياته وبرامجه وفق المستجدات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة وتجارتها التي تترجمها الخطط السنوية واضعاً في اعتباراته كل المتغيرات الدولية ملتمساً الاحتياجات المطلوبة لتعزيز صناعة الأسمدة العربية والتعرف على كل ما هو جديد في هذه الصناعة وتوفير المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات بين

أعضائه".

إجمالي الإنتاج

لفت كريم في الوقت ذاته الى أنَّ "قطاع الأسمدة العربية استطاع أنْ يرسخ مكانته في السوق العالمية، إذ بلغ إجمالي الإنتاج من الأسمدة وخاماتها في المنطقة العربية في

العام 2018 ما يزيد على (140) مليون طن وصادرات تجاوزت الـ (70) مليون طن".



وأضـاف أنَّ "صناعة الأسمدة تمثل مدخلاً رئيساً لقطاع الزراعة لا غنى عنه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وللقضاء على الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي وانَّ جهوداً كبيرة بذلت خلال العقود الماضية من أجل تحسين إنتاجية الأراضي وتزويد المزارعين بالأسمدة المناسبة وتشجيعهم لتبني التكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة الفعالية"، داعياً في هذا الإطار الى "التعاون وتوحيد الجهود من أجل الاستخدام الأمثل للأسمدة وزيادة إنتاج المحاصيل".

وعلـى هامش الملتقى ترأس وكيل الوزارة عادل كريم الجلسة (116) لمجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة لمناقشة الموضوعات والملفات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة

بشأنها.

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