وزير الدفاع الامريكي: الوضع في العراق معقد.. ويعلن مصير التحالف

2020/02/14 | 21:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، التزام واشنطن بدعم القوات العراقية، في سياق الحرب على داعش الإرهابي.

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