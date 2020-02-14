الاولى من نوعها.. زيارة مرتقبة لمقررة الأمم المتحدة الى العراق

2020/02/14 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتقوم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، سيسيليا خيمينيز داماري، في الفترة من 15 إلى 23 من الشهر الجاري، بزيارة رسمية إلى العراق، هي الأولى من نوعها، بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان للنازحين في العراق.وأكدت خيمينيز داماري في بيان، اليوم الجمعة، أن "العراق شهد وعلى مدى العقود الماضية، عدة موجات من النزوح، حيث غادر 6 ملايين شخص منازلهم خلال نزاع 2014 - 2017".مفيدة بأن "أحدث الأرقام تشير إلى أن 1.5 مليون منهم ما زالوا مشردين داخل العراق، وأن معظمهم ظلوا في هذا الوضع منذ أكثر من ثلاث سنوات".واوضحت أن "الزيارة تهدف لجمع معلومات مباشرة عن حالة الأشخاص النازحين داخليا في العراق، والتفاعل مع الحكومة والمحاورين الآخرين بشأن احتياجات الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين داخليا، والتقدم نحو حلول دائمة لهم، إضافة إلى دراسة الأطر القانونية والسياسية والمؤسسية ذات الصلة".كما ستزور الخبيرة الأممية بغداد وأربيل ومواقع أخرى تستضيف النازحين وستلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين والأمم المتحدة والشركاء الآخرين في مجال حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والإنمائية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والمشردين داخليا، وستصدر عقب ذلك بيانا بشأن استنتاجاتها الأولية في نهاية زيارتها، وستدرج النتائج والتوصيات الكاملة في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.

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